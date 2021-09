Macky Sall à ses ministres: « Le temps est au travail, dans l’efficacité, la qualité, l’efficience et la performance »

Le chef de l’Etat n’est pas content de son équipe. Il a profité hier de la reprise du Conseil des ministres pour remonter les bretelles à ses ministres. A l’entame de ses propos, le président Macky Sall a, en effet, rappelé « aux ministres et secrétaires d’Etat, la nécessité d’asseoir la solidarité, l’anticipation et le pragmatisme dans la conduite de l’action gouvernementale et dans le suivi évaluation des politiques publiques ». Il a également, à cet égard, indiqué que « les orientations politiques sont bien définies dans tous les secteurs, les programmations budgétaires, effectuées ».



Dès lors, poursuit-il, « chaque Ministre doit s’atteler, au quotidien, avec ses administrations publiques mobilisées, à la réalisation des objectifs fixés, par le Président de la République, dans les délais prescrits ».



Selon LeTémoin, le Chef de l’Etat, sans doute irrité par les lenteurs notées dans la prise en charge en amont des inondations, entre autres dossiers, indique que « le temps est au travail, dans l’efficacité, la qualité, l’efficience et la performance : le Gouvernement doit plus que jamais, délivrer, cultiver la diligence et le résultat permanent, à la satisfaction des populations », renseigne le Communiqué du conseil des ministres.



Le problème c’est que le président de la République fait ces injonctions alors que presque tous les ministres sont d’ores et déjà en campagne pour les élections locales ! Et n’ont donc guère le temps de travailler, lui-même Macky Sall passant le plus clair de son temps à manœuvrer en direction de ces locales présentées par l’Opposition comme des primaires avant la présidentielle de 2024 !

