Macky Sall annonce « un resserrement organique et un recentrage » du nouveau gouvernement Le Secrétaire général de la présidence de la République a annoncé « un resserrement organique et un recentrage » du nouveau gouvernement.

Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Avril 2019 à 14:22 | | 0 commentaire(s)|

Maxime Jean Simon Ndiaye qui s’est exprimé après la démission du Premier ministre et de son gouvernement, a livré le message du chef de l’Etat, qui « rappelle que le 6 juillet 2014, en choisissant Mouhammad Boune Abdallah Dionne, il avait fait le pari juste sur un compatriote dévoué, un collaborateur loyal, un homme généreux dans l’effort et le travail ».



Le chef de l’Etat a, dans le même temps, félicité « les ministres pour les résultats obtenus à la hauteur de leur dévouement ».

