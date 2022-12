Macky Sall au Forum sur la Vaccination et l'Éradication de la Poliomyélite en Afrique: "Il faut arrêter le procès d’intention contre le vaccin et la vaccination" Rédigé par leral.net le Samedi 10 Décembre 2022 à 14:50 | | 0 commentaire(s)|

"Je tiens d’abord à remercier vivement mon frère, le Président Umaro Sissoco Embalo, qui a bien voulu honorer de sa présence ce Forum sur la vaccination et l'éradication de la Poliomyélite en Afrique.



Sa participation à cette rencontre, au moment même où il a en charge la Présidence en exercice de la CEDEAO, donne un cachet particulier à l’importance que nous accordons tous à ce sujet vital de santé publique pour nos pays.



Je souhaite la bienvenue et un agréable séjour à toutes et à tous.



Je remercie particulièrement la Fondation Bill et Melinda GATES, l’0MS, l’UNICEF, GAVI, Enda Santé et tous les partenaires qui soutiennent ce forum.



Je félicite Madame le Ministre de la Santé et de l’Action sociale ainsi que le comité d’organisation pour le temps et les efforts consacrés à la tenue de l’évènement.



Huit ans après la Conférence internationale sur "Vaccination et Religion" dont j’avais présidé la cérémonie d’ouverture le 14 mars 2014, le Forum qui nous réunit ici confirme que la vaccination doit rester une priorité élevée de santé publique.



Au demeurant, face à la désinformation et aux manipulations de tout genre, il est important de rappeler sans cesse la vérité sur la vaccination, pour que l’imposture, l’ignorance et l’obscurantisme ne couvrent de leur voile épais la lumière du savoir et du savoir-faire.



Il faut arrêter le procès d’intention contre le vaccin et la vaccination. Quand on rejette le vaccin et la vaccination, on doit aussi refuser de prendre les comprimés et autres médicaments qui sont fabriqués selon les mêmes normes scientifiques que le vaccin. Il n’y a aucune différence.



Il faut dire haut et fort que la vaccination est un procédé médical sûr, parce que de la conception à la première injection, le vaccin suit un protocole scientifique rigoureux et normé, qui ne laisse place à aucun hasard.



La vaccination sauve des vies, surtout celles des femmes et des enfants, qui constituent à bien des égards des couches sociales vulnérables.



La vaccination est efficace. Elle évite la souffrance humaine, elle prévient certaines incapacités et contribue à donner aux enfants un système immunitaire robuste.



Voilà pourquoi, nous avons lancé au Sénégal, dès 1974, le Programme élargi de vaccination qui contient aujourd’hui 14 antigènes.



Au plan continental, la Déclaration d’Addis Abeba de 2017 sur la vaccination 2017 engage les pays membres de l’Union Africaine à rester mobilisés pour garantir l’accès de tous aux vaccins ; d’autant plus que les périls sanitaires, anciens ou nouveaux, continuent de sévir, avec des risques de plus en plus importants de propagation à grande échelle.

S’y ajoute la tendance à la baisse de la couverture vaccinale de base quasiment partout en Afrique, d’après les données de l’OMS.



Dans l’ordre des priorités, le cas de la poliomyélite, maladie invalidante et potentiellement mortelle, mérite une attention particulière.



Je rappelle que la polio a été déclarée urgence de santé publique mondiale à la 65ème Assemblée mondiale de la Santé en 2012.



Depuis lors, l’Initiative Mondiale pour l’Éradication de la Poliomyélite a nettement progressé. Les poliovirus sauvages de type 2 et 3 ont été éradiqués respectivement en 2015 et en 2019. La Région Afrique de l’OMS a été déclarée exempte de poliovirus en août 2020.



Malheureusement, ces acquis ont été remis en cause avec des flambées épidémiques signalées ces dernières années.



Ainsi, le nombre de pays touchés est passé de 3 en 2017 à une trentaine en avril 2022. Cela montre clairement la fragilité des acquis et la nécessité d’une remobilisation générale autour de l’objectif d’éradication de la polio en Afrique. C’est le sens de ce forum.



Il s’agit de sonner l’alerte et de porter le plaidoyer à tous les niveaux afin qu’aucun enfant, dans nos villes comme dans nos campagnes, ne soit laissé pour compte.



Je lance un appel à tous les Chefs d’État et de Gouvernement africains, pour un engagement renouvelé dans la mise en œuvre des objectifs de la Déclaration d’Addis Abeba.



J’en appelle également aux acteurs nationaux. Professionnels de la santé, élus locaux, guides religieux et traditionnels, membres de la société civile et du secteur privé, tous ont un rôle à jouer pour sensibiliser et aider à maintenir la vaccination au cœur de l’agenda familial.



En même temps, il nous faut poursuivre nos efforts de mise en place d’un écosystème biotechnologique pour la production locale de vaccins.



C’est l’objectif du projet MADIBA, le vaccin opole que l’Institut Pasteur de Dakar est en train de développer ici à Diamniadio, avec le soutien de l’Etat du Sénégal et de pays, Institutions et organismes partenaires, dont les Fondations Bill et Melinda Gates et Mastercard, ainsi que notre partenaire technique, la firme BioNtech.



Je rappelle que l'Institut Pasteur de Dakar fait partie des quatre laboratoires pré qualifiés pour fabriquer le vaccin contre la fièvre jaune que l’IPD produit depuis plus de 80 ans.



Avec MADIBA, il s’agit pour l’IPD de mettre au point d’autres vaccins en recourant notamment aux technologies de l’ARN messager, mais aussi de promouvoir la recherche et le développement et de former aux différents métiers du vaccin.



Au-delà de la production de vaccins, le défi, pour l’Afrique, c’est aussi d’accéder aux plateformes de commercialisation et de distribution.



J’engage nos partenaires comme GAVI et la Fondation Gates à soutenir nos efforts dans ce sens.



Mobilisons-nous tous ensemble, pour la vaccination et l’éradication de la polio en Afrique ! Je vous remercie de votre attention".











