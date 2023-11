Macky Sall aux militaires : « L’année prochaine, s’il plaît à Dieu, mon successeur sera devant vous » Rédigé par leral.net le Mardi 7 Novembre 2023 à 15:56 | | 0 commentaire(s)|

«L'année prochaine, s'il plait à Dieu, mon successeur sera devant vous, assurant la continuité de l'Etat, de la nation et de la République», a dit ce 7 novembre, le président de la République, Macky Sall s'adressant aux militaires, à l'occasion de la commémoration de la Journée nationale des forces armées. «Ainsi, au milieu des tumultes, je suis confiant que notre cher Sénégal continuera d'être un havre de paix de sécurité et de stabilité comme le dit notre hymne national», a dit le chef de l'Etat. Le Président Macky Sall souligne la hausse du budget de l'armée de l'ordre de 250 % entre 2012 et 2023. Il s'est félicité du « vaste programme de modernisation des armées » enclenché sous son magistère. «En chef suprême des armées, en vertu de la constitution, il vous commandera et vous lui obéirez. Ainsi, vous resterez fidèles à la tradition démocratique et républicaine de notre pays », a ajouté le chef de l'Etat qui s'adressait aux militaires, faisant allusion, à son successeur. «Je vous remercie et vous félicite vivement pour le travail que nous avons accompli ensemble», leur a-t-il dit.



Source : Source : https://lesoleil.sn/macky-sall-aux-militaires-lann...

