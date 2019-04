Macky Sall déclare la guerre aux "occupations illégales de l’espace public"

Lors de sa prestation de serment à Diamniadio, le président de la République du Sénégal, Macky Sall a promis ce mardi et sans délai des mesures vigoureuses dans l’optique de mettre fin à l’encombrement urbain, à l’insalubrité, aux occupations illégales de l’espace public ainsi que les constructions anarchiques dans des zones inondables comme le Technopôle de Dakar.



« La troisième priorité que je compte mettre en œuvre tient à l’amélioration de notre cadre de vie, à la promotion d’un habitat décent pour tous et à la sauvegarde de notre environnement. Il y a urgence à mettre fin à l’encombrement urbain, à l’insalubrité, aux occupations illégales de l’espace public et aux constructions anarchiques dans des zones inondables comme le Technopôle de Dakar. », a déclaré SE Macky Sall à l'occasion de sa prestation de serment à Diamniadio comme président de la République du Sénégal.



Avant d’ajouter : « j’appelle à une mobilisation générale pour forger l’image d’un nouveau Sénégal ; un Sénégal plus propre dans ses quartiers, plus propre dans ses villages, plus propre dans ses villes ; en un mot un Sénégal « Zéro déchet ». Je ferai prendre sans délai des mesures vigoureuses dans ce sens. J’y engage aussi les autorités territoriales et locales, ainsi que les mouvements associatifs et citoyens ».



Au moins 15 chefs d’Etat et de gouvernement ont pris part ce mardi à la cérémonie de prestation de serment du président Macky Sall pour un second mandat dont les présidents de la République démocratique du Congo (RDC) Félix Tshisekedi, de celui du Nigeria, Muhammadu Buhari, ainsi que de leurs homologues de la Guinée Bissau José Mário Vaz, du Mali, Ibrahima Boubacar Keïta.



Massène DIOP Leral.net