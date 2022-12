Macky Sall en visite au Japon : Convergence de vues pour des relations renforcées sur le développement, les échanges commerciaux…

Le Chef de l’État et le Premier Ministre Japonais ont convenu d'établir des relations bilatérales globales dans des domaines tels que le développement, les échanges commerciaux et interpersonnels et de renforcer encore leur coopération sur la scène internationale, notamment en ce qui concerne la réforme du Conseil de sécurité des Nations-Unies.



Cette visite de travail s’inscrit dans la volonté des deux pays, de renforcer l’investissement, la coopération bilatérale et multilatérale comme la TICAD 8 de Tunis, qui a été un grand succès.