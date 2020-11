" Macky Sall est en contact permanent avec Me Wade", Selon Mahmoud Saleh Le "jure du dimanche" aux allures des révélations. ​Apres un an de leur rencontre, "le Président de la République, Macky SALL est en contact permanent avec le Président Abdoulaye Wade", c'est une révélation faite par Mahmoud Saleh, ministre d’Etat, directeur de Cabinet Politique du président de la République.



Rédigé par leral.net le Dimanche 29 Novembre 2020 à 14:07



