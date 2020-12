Macky Sall et Cissé Lô se concertent : mille questions autour d’une image, … Macky Sall et Moustapha Cissé Lô, ancien vice-président de l’Assemblée nationale du Sénégal se sont concertés hier Dimanche. Une rencontre inattendue parce que Moustapha Cissé Lô après ses messages audio chargés d’injures envers un répondeur automatique du régime se faisait très discret et était même déclaré malade. Certains avançaient même des soucis psychiatriques.

Lundi 7 Décembre 2020

Selon les premiers éclairages parvenus à leral.net, cette rencontre s’est tenue hier à la cité Mermoz. (Donc pas loin de Barth, dira-t-on). Est-ce pour ses dire leurs quatre vérités ?



En tout cas, sans masque ni gants sur la photo chipée quelque part, on serait tenté de croire que oui !



Que se sont dit ?

Que peut-on tirer de cette rencontre ?

Cissé Lô le franc-tireur s’est assagi ?

Est-il guéri de la maladie mentale qu’on lui avait collée ?

Va-t-il arrêter ses sorties virulentes et souvent glissantes ?

Quid de son ambition de briguer la Mairie de Dakar ?



En tout cas, avec les concertations tous azimuts du président Macky Sall qui brasse large en ce moment, on pourrait titrer cette photo « Une image, mille questions »



