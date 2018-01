Macky Sall félicite l’ambassadeur Fodé Seck, Représentant permanent du Sénégal auprès des Nations-Unies et son équipe Rédigé par leral.net le Dimanche 21 Janvier 2018 à 14:31 | | 0 commentaire(s)| Le Chef de l'Etat Macky SALL a réitéré ses félicitations à l’ambassadeur Fodé Seck, Représentant permanent du Sénégal auprès des Nations-Unies et à son équipe. Après deux ans au Conseil de Sécurité comme membre non permanent, le Sénégal a ainsi laissé place à la Côte d’Ivoire.



