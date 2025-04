Macky Sall intègre la fondation Mo Ibrahim, le cercle des grands hommes à l?échelle internationale. Rédigé par leral.net le Mardi 8 Avril 2025 à 23:53 | | 0 commentaire(s)|

La Fondation Mo Ibrahim est une fondation africaine sans subvention fondée en 2006 par l’homme d’affaires Mo Ibrahim. Basée à Londres et à Dakar, au Sénégal, elle œuvre au renforcement de la gouvernance et du leadership en Afrique à travers ses initiatives clés : Indice Ibrahim de la gouvernance africaine. Dans un communiqué annonçant de nouveaux membres dont Macky Sall. Mo Ibrahima à Macky Sall : Le président Macky Sall a bien servi son pays depuis plus de dix ans, comme son continent lors de son mandat comme président de l’Union africaine… Je souhaite saluer l’intégrité et la stature d’homme d’État du président Macky Sall. J’espère maintenant que notre continent et notre monde globalisé pourront désormais bénéficier au mieux de sa sagesse, de son expérience et de sa forte voix. »



