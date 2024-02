Macky Sall, président de la République : « Ma mission à la tête du pays prend fin, ce 2 avril 2024 » Rédigé par leral.net le Jeudi 22 Février 2024 à 20:53 | | 0 commentaire(s)|

Face à la presse, ce jeudi 22 février 2024, le Président de la République, Macky Sall, a annoncé qu'il ne sera pas à la tête du pays à la fin de son mandat. « Je vais le dire clairement aujourd'hui. Ma mission en tant que Président de la République prend fin ce 2 avril », a-t-il indiqué, non sans préciser qu'à l'issue des concertations nationales qui vont débuter ce lundi 26 mars, la date du scrutin présidentiel sera connu. « Si à l'issue des ces concertations, il n'y a pas de consensus, je vais moi même prendre un décret convoquant le corps électoral », a-t-il ajouté, demandant à faire la dichotomie entre l'élection et la fin du mandat. S.GUEYE Election présidentielle : La date du scrutin fixé après les concertations (Macky Sall) Lors d'un entretien accordé jeudi soir à des médias locaux, Macky Sall n'a pas échappé à la question de savoir quand sera organisée la Présidentielle de 2024. Mais selon le Chef de l'Etat, cette date dépendra de la concertation entre les acteurs politiques prévue en début de semaine prochaine. « Pour la nouvelle date, elle sera connue après concertation. C'est au président de prendre le décret convoquant le collège électoral, fixant la nouvelle date. Ce décret ne peut être pris avant que la concertation ne se fasse. Lundi prochain, on devrait connaître la nouvelle date pour la Présidentielle », a déclaré Macky Sall.

S.GUEYE

S.GUEYE



Source : Source : https://lesoleil.sn/macky-sall-president-de-la-rep...

