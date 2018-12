Macky Sall promet une utilisation “efficace' et “efficiente' des 7356 milliards levés à Paris Rédigé par leral.net le Mardi 18 Décembre 2018 à 08:42 | | 0 commentaire(s)|

Le président de la République, Macky Sall, a promis lundi que les 7356 milliards de francs (14 milliards de dollars amériocains) récoltés par le Sénégal à l’issue de son 8e Groupe consultatif à Paris, feront l’objet d’une utilisation ’’efficace et efficiente’’.



Ce montant représente les engagements des partenaires au développement en faveur du Plan d’actions prioritaires 2019-2023 du Plan Sénégal émergent (PSE), une stratégie de développement mise en oeuvre depuis 2014 sous l’impulsion du chef de l’Etat.



Selon un communiqué de presse qui présente le Groupe consultatif de Paris comme ’’un succès jamais égalé’’, le total des engagements pris au cours de la journée se chiffre à 7356 milliards de francs CFA, alors que le Sénégal ne sollicitait que 2850 milliards de francs.



Le cumul de ces engagements ne tient pas compte des conventions de financement signées en marge de la journée, relève le texte.



Après l’annonce de la mobilisation de ce montant, le chef de l’Etat a promis que ‘’le Sénégal va utiliser encore cette fois-ci, de façon efficace et efficience ces ressources’’.



Il a précisé qu’elles seront utilisées ‘’dans le cadre de l’accélération de notre émergence’’, soulignant que le Sénégal, qui s’est montré ’’digne de la confiance des partenaires’’, le sera davantage cette fois-ci.



Il s’est réjoui des progrès accomplis par le pays ’’grâce au génie de son peuple’’ et aux ’’engagements’’ des partenaires au développement, lesquels sont allés, lors de la première phase du PSE, au-delà de leurs promesses.

