Macky Sall raisonne Ousmane Sonko : "Il faut avoir la modestie d’aller d’abord se documenter avant de parler en public"

Macky Sall n’a pas voulu s’attarder hier sur le passage réservé à Idrissa Seck dans son livre intitulé le » le Sénégal au cœur ». Pour autant, il n’a pas épargné le leader de Pastef, Ousmane Sonko.



Sans le citer, il déversé toute sa bile sur ce dernier en abordant la gestion du pétrole et du gaz au Sénégal. Il a d’abord expliqué que tous les revenus du pétrole et du gaz sont non seulement publiés mais aussi tous les actionnaires des sociétés sont connus et publiés. Tous les contrats miniers sont également publiés.



" Il n’y a rien de secret. Donc il est facile d’être là, de parler du pétrole et du gaz et de raconter n’importe quoi. Quand on dit que le Sénégal va perdre 90 milliards ou 100 milliards Fcfa dans une transaction de ‘’Farm in, Farm out’’, et ne comprend rien de ce que l’on dit ; qu’on ait la modestie d’aller d’abord se documenter avant de parler en public.



C’est un minimum de retenue et de respect vis-à-vis du public. Il ne faut pas raconter n’importe quoi ", peste-t-il en rappelant qu’avant mi-janvier, la loi sur la répartition des revenus futurs sera votée à l’Assemblée nationale.











