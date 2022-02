Macky Sall recadre ses partisans : "C’est la victoire du peuple non celle de..." Rédigé par leral.net le Lundi 7 Février 2022 à 22:40 | | 0 commentaire(s)|

Depuis hier certains responsables de l'APR dans leur propagande ont attribué la victoire des lions au Président Macky Sall. Réunissant toute la classe politique à l’aéroport militaire de Yoff à l’occasion de l’accueil des Lions du foot, le président de la République a rectifié ses partisans.

Il affirme que cette victoire finale de la Can est celle du peuple.







«​C’est des moments qui réunissent tout le monde et après chacun continuera à faire son devoir au service de la nation. Cette victoire n'est pas celle du gouvernement ni de l'opposition. C’est la victoire du peuple. J’ai appelé le ministre de l’Intérieur pour lui demander de joindre l’opposition pour qu’elle soit là, à l’accueil des Lions. Il y a des moments où, c’est la République qui est au-dessus de tous. Tous les clivages doivent être mis de côté pour se mettre ensemble. Et après, chacun continue son devoir au service de la République » disait le président de la République à l’aéroport militaire de Yoff.



L’opposition radicale était bien présente à l’aéroport de Yoff. Macky Sall dans son discours n'a pas manqué de louer la présence de l'opposition





Source : Source : https://www.exclusif.net/Macky-Sall-recadre-ses-pa...

