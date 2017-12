Macky Sall réitéré ses instructions pour le respect des accords avec les enseignants (Officiel)

Le chef de l’Etat a réitéré mercredi en Conseil des ministres, "ses instructions relatives au respect des accords et engagements signés avec les syndicats d’enseignants", rapporte le communiqué rendant compte de cette rencontre hebdomadaire du gouvernement.



À cette occasion, le président de la République a réitéré au gouvernement "ses instructions relatives au respect des accords et engagements signés avec les syndicats d’enseignants et à un dialogue social apaisé, nécessaire à l’ancrage durable d’une école de la réussite et d’une université d’excellence, au service du développement national".



Selon le communiqué du Conseil des ministres, le Président Sall a par ailleurs évoqué "la place fondamentale de l’enseignant dans la formation civique et le développement national", avant de confirmer qu’il procédera, jeudi, 28 décembre 2017, à la remise, pour la première fois, du Grand Prix du chef de l’Etat pour l’enseignant.



Cette initiative vise à "magnifier le rôle fondamental du corps enseignant dans la formation des citoyens et la consolidation de l’excellence du système éducatif national", explique le texte.



Le ministre de l’Education nationale, Serigne Mbaye Thiam a rendu publique mardi la liste des nominés pour la première édition du Grand Prix du Chef de l’Etat pour l’enseignant.



Il s’agit de Abdoulaye Mbow, enseignant à l’école élémentaire du centre Talibou Dabo, Assane Ndiaye, professeur au lycée Mbacké 2, et Khalifa Ababacar Wade, en service au lycée de Mbao.









BK/MD