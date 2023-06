Macky Sall sur la Présidentielle 2024 : «Avec la volonté du peuple, nous nous maintiendrons au pouvoir

Le chef de l’Etat, Macky Sall, sera-t-il ou non candidat à la prochaine élection présidentielle de février 2024 ? Les choses semblent se préciser. Et pour cause, après avoir été accueilli par une liesse mercredi à Paris où il devra part ce jeudi au Sommet pour un nouveau pacte financier mondial, le président de la République a dopé les militants de l’Apr établis en France, rapporte leSoleil.sn.



« On est dans la marche du progrès. On est dans la marche vers la victoire en 2024 », a-t-il notamment lancé, sous les applaudissements de militants déchaînés. Certains dans la foule lui criaient à gorge déployée : « Déclarez votre candidature, on vous soutient », « le peuple est avec vous », « Second quinquennat »…



Poursuivant, le patron de l’APR a promis à ces derniers de se maintenir au pouvoir, avec la volonté du peuple, vantant ses réalisations. « Soyez à l’écoute de mon message. Ce que je peux vous promettre, c’est que grâce à notre travail, nous nous maintiendrons au pouvoir avec la volonté du peuple sénégalais », a-t-il ajouté.



Des déclarations qui ont eu le don de galvaniser la foule. Et Macky Sall de déclarer : « Restez unis et restez mobilisés de toutes les façons, je m’adresserai au pays dans pas longtemps. Nous aurons beaucoup à faire après cette déclaration, pour aller vers la marche du progrès, vers la victoire de 2024 ».