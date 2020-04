Macky Sall sur la polémique sur les vivres : « C’est désolant qu’on nous ramène à un débat au ras des pâquerettes » Le chef de l’Etat a exprimé sa désolation sur la polémique née autour de l’attribution des marchés des denrées alimentaires destinées à soutenir un million de ménages dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, à travers la Force Covid-19.

Rédigé par leral.net le Samedi 18 Avril 2020 à 08:41 | | 0 commentaire(s)|

« Au moment où on lutte pour l’annulation de la dette, au moment où on lutte contre le coronavirus et pour venir en aide aux familles les plus touchées, c’est désolant qu’on nous ramène à un débat au ras des pâquerettes », a en effet, déclaré le chef de l’Etat, hier, alors qu’il était l’invité de France 24 et de RFI. Toutefois, le président de la République a promis que « tout sera fait dans la transparence et la clarté. Nous allons mettre en place une commission de veille avec notamment la société civile pour que tout se déroule dans la plus grande transparence », a-t-il ajouté.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos