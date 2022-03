Macky et Antoine ont-ils planifié l'arrestation de Sonko avant la fin de ce mois? Rédigé par leral.net le Samedi 26 Mars 2022 à 23:21 | | 0 commentaire(s)|

C’est une exclusivité de nos confrères de Atlanticactu.com. Ce vendredi à Ziguinchor, juste après la prière , une armada policière s’est déployée sur l’axe Pharmacie Nema et l’Hôpital Régional, à quelques dizaines de mètres du domicile du député-maire de Ziguinchor. Des policiers lourdement équipés étaient visibles à bord de véhicules, installant un malaise au sein des riverains.







D'après le site les limiers avaient reçu l’ordre de se déployer aux alentours du domicile familial du leader de Pastef et d’attendre les ordres. Ainsi, « Hormis les éléments du GMI, une unité d’intervention était également sur place ». Sur cette mission, Atlanticactu a appris qu’il a été donné l’ordre d’interpeller Ousmane Sonko après que le dernier avion à destination de Dakar, ait décollé de l’aéroport de Ziguinchor. Était-ce pour voir si l’homme politique avait décidé de rejoindre la capitale ? Tout compte fait, nous informe notre source « Le Doyen des juges Maham Diallo n’aurait pas apprécié la sortie du leader de Pastef assumant le non-respect des termes du contrôle judiciaire qui a été pris à son encontre ».



Si tout était mis en branle pour passer à la vitesse supérieure, « Les hauts responsables des services de renseignements et de l’armée ont douché l’ardeur des faucons pressés de voir les forces de police faire une descente musclée au domicile du leader de Pastef. « Au vu de la situation qui prévaut dans la région, il est hors de question d’avoir entre les bras une situation insurrectionnelle avec la possibilité de nouveaux morts », ont fait valoir les responsables du Renseignement qui ont averti sur les conséquences d’une escalade de violences à Ziguinchor, rapporte le journal en ligne.



Mais Ousmane Sonko est dans le département de Dakar depuis ce samedi après .





Source : https://www.exclusif.net/Macky-et-Antoine-ont-ils-...

