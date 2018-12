Macky répond à Wade sur l’histoire de ses origines: "Il y a une volonté de destruction qui n’a d’égale que la haine, la cupidité "

Le Président Macky Sall a présenté au public, hier, son livre "Sénégal au Cœur" dans lequel, il retrace sa jeunesse à jusqu’à la magistrature suprême et le Sénégal de manière globale.



Le chef de l’Etat est revenu sur l’histoire de ses origines et a soldé ses comptes avec Abdoulaye Wade qui l’avait traité de descendant d’esclaves.



"On a voulu me présenter pour ce que je ne suis pas pour des raisons politique. Il y a une volonté de destruction qui n’a pas d’égale que la haine, la cupidité" a-t-il lancé à l'endroit de son prédécesseur, sans le citer nommément.



"Je me suis rendu compte que je n'étais pas assez connu. Par mes origines et ma personnalité, mais aussi le sens de mon combat; même certains de mes partisans ne le savent pas", a-t-il reconnu.



Et le Président Sall de rappeler : "Je suis issue d’une lignée des guerriers, des mbeñu gana Les guerriers, ils préfèrent mourir que de perdre la face. Je parle en tant qu’Africain aussi. Il faut aller au Fouta pour le savoir. Il est bon que ceux savent puissent témoigner ou écrire pour que nul n'en n'ignore. L’histoire du Fouta est meilleure".

