Macky sall sur les champs de mil à Niakhar

La visite de Niakhar est une des étapes importantes de la tournée économique du président Macky Sall. Niakhar, situé à 135 km de la ville de Dakar est dans le Sine Saloum, région de Fatick. Fief politique et région natale du premier des Sénégalais, il y a un énorme potentiel agricole déjà capitalisé, en ces lieux. Mais le président en veut plus. Et il est prêt à équiper le monde rural en général de plus de moyens pour le développement de l'agriculture. Pour ce, « Il faut qu'on renforce la présence des tracteurs dans le monde rural. Il va falloir augmenter, amplifier ce que nous avons jusque-là en matière d'équipements dans le monde rural », a promis Macky Sall dans une vaste étendue de surface embrasée de mil. Capitalisant sur les investissements déjà réalisés par l'Etat pour le développement du secteur agricole, le président de la République invoque la main de Dieu dans la possible belle campagne culturale en cours. Pour cela, dans les champs de mil de l'association sportive et culturelle de Jamm Bagum, Macky Sall déclare « Nous avions distribué plus de 2.000 tracteurs, c'est ce qui explique l'augmentation des emblavures. Avec l'aide de Dieu, avec une pluviométrie abondante, on peut espérer de très bonnes récoltes dans presque l'ensemble du territoire » sénégalais. Il a aussi félicité les agriculteurs du travail abattu : « C'est extraordinaire ce que je vois ici. Plus de 520 hectares de mil emblavés par les jeunes de Jamm Bugum, sur des bases culturales très modernes, avec des semences de mil sélectionnées » Espérant que les fruits portent la promesse des fleurs, Macky Sall est parti des champs de mil de Niakhar, ravi et confiant pour de futures récoltes prometteuses pour l'économie nationale. Kaolack sera la prochaine étape de la tournée économique entamée par le président de la République.



