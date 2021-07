Macoumba Diouf, Maire de Latmingué : Les populations doivent sanctionner les «mannequins» politiques Pour les prochaines échéances locales qui pointent à l’horizon, le Docteur et maire de Latmingué, Macoumba Diouf, soutient la thèse de la sanction contre ceux qui font la promenade politique.

«Les états-majors politiques doivent faire un bon casting. Car, les gens qui courent derrière des indemnités de trois-cent mille francs et quelques litres de carburant ainsi que des privilèges n’ont pas leur place dans la compétition politique. En effet, dans nos différentes localités où tout est urgent, il nous faut des hommes compétents et forgés dans la science pour présider aux destinées des communes », a-t-il soutenu.



« Par exemple, les recettes de ma commune sont minimes pour porter des projets. Donc tous les gens ici et d’ailleurs, dépourvus de compétences, ne peuvent guère booster le développement local. Moi j’ai laissé la voiture de la commune pour les besoins des populations. J’ai mon propre véhicule », explique le maire Macoumba Diouf.



Les hommes compétents sont dans les partis politiques, dans la société civile, dans le privé. Donc, pour sauver ce pays des opportunistes et des mannequins politiques, il nous faut impérativement faire un bon casting. Sinon, que les populations assument leur rôle et sanctionnent très sévèrement ces mannequins politiques », théorise M. Macoumba Diouf

Le Témoin



