Macron ne «supporte pas la contestation et la contradiction», selon Éric Zemmour Rédigé par leral.net le Jeudi 3 Septembre 2020 à 22:52 | | 0 commentaire(s)|





Source : Sur le plateau de CNews, Éric Zemmour est revenu sur la colère du chef de l’État contre un journaliste du Figaro. L’éditorialiste estime qu’Emmanuel Macron accepte difficilement la contradiction et souligne que cette séquence illustre parfaitement les rapports entre les médias et le pouvoir.Source : https://fr.sputniknews.com/france/2020090310443717...

Accueil Envoyer à un ami Partager