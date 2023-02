Macron présentera lundi dans un discours sa stratégie pour l’Afrique Rédigé par leral.net le Samedi 25 Février 2023 à 16:02 | | 0 commentaire(s)|

Le président français Emmanuel Macron présentera lundi sa stratégie pour l’Afrique pour les quatre ans à venir afin d’« approfondir le partenariat entre la France, l’Europe et le continent », a annoncé vendredi l’Elysée. Dans un discours à l’Elysée, deux jours avant le début d’une tournée en Afrique centrale, il précisera sa « vision du […] Le président français Emmanuel Macron présentera lundi sa stratégie pour l’Afrique pour les quatre ans à venir afin d’« approfondir le partenariat entre la France, l’Europe et le continent », a annoncé vendredi l’Elysée. Dans un discours à l’Elysée, deux jours avant le début d’une tournée en Afrique centrale, il précisera sa « vision du partenariat avec les pays africains » et « le cap qu’il se donne » pour son second quinquennat, a indiqué un conseiller du président. Emmanuel Macron va se rendre dans quatre pays d’Afrique centrale la semaine prochaine : Gabon, Angola, Congo et République démocratique du Congo. « Il exposera les objectifs de ce déplacement et, plus largement, ses priorités et sa méthode pour approfondir le partenariat entre la France, l’Europe et le continent africain », a précisé l’Elysée dans un communiqué. Ce discours, programmé à 17H00 (16H00 GMT), sera suivi d’une conférence de presse avec des journalistes français et africains à distance. AFP



Source : Source : https://lesoleil.sn/macron-presentera-lundi-dans-u...

Accueil Envoyer à un ami Partager