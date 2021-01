Madagascar : 1,35 million de personnes menacées par la faim en raison de la sécheresse et de la Covid-19 (PAM) Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Janvier 2021 à 00:22 | | 0 commentaire(s)|

Le sud de Madagascar est au bord d’une « crise humanitaire ». Le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies estime que 1,35 million de personnes ont besoin d’une aide alimentaire d’urgence. En cause, plus de trois années consécutives de sécheresse qui ont anéanti les récoltes et entravé l’accès à la nourriture, ainsi qu’une une forte récession déclenchée par la pandémie de Covid-19, qui aggrave fortement les souffrances de la population.



Selon l’agence onusienne basée à Rome, cette crise va accentuer le nombre de personnes souffrant de la faim. Selon les prévisions, plus du tiers de la population de la région (1,35 million de personnes) sera en situation d’insécurité alimentaire. Ce chiffre est presque le double de ce qu’il était à la même période l’année dernière.



« Avec la sécheresse qui persiste jusqu’en 2021 et une dernière récolte médiocre, les communautés fatiguées ont peu de ressources sur lesquelles s’appuyer », a déclaré lors d’une conférence de presse virtuelle depuis Genève, Lola Castro, Directrice régionale du PAM pour l’Afrique australe et les États de l’océan Indien. (ONU)





Source : Source : https://www.impact.sn/Madagascar-135-million-de-pe...

Accueil Envoyer à un ami Partager