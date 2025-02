Madagascar : le bilan des intempéries s’élève à 22 morts et près de 20.000 sinistrés Rédigé par leral.net le Lundi 24 Février 2025 à 23:54 | | 0 commentaire(s)|

Le bilan des fortes pluies qui frappent Madagascar depuis le 14 février s’est alourdi à 22 décès, selon le dernier bulletin du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC) publié lundi.lnet relayé par XINHUA. Ces décès sont survenus dans plusieurs régions, principalement à cause de noyades, d’écroulements et de naufrages en mer. […] Le bilan des fortes pluies qui frappent Madagascar depuis le 14 février s’est alourdi à 22 décès, selon le dernier bulletin du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC) publié lundi.lnet relayé par XINHUA. Ces décès sont survenus dans plusieurs régions, principalement à cause de noyades, d’écroulements et de naufrages en mer. En outre, trois personnes ont été blessées. Près de 20.000 personnes sont sinistrées, soit plus de 5.200 ménages, en grande partie dans la région d’Analamanga (centre), ainsi qu’à Menabe (ouest) et à Vatovavy (sud-est). Plus de 7.200 personnes ont été déplacées et sont actuellement hébergées dans 32 sites d’accueil. En termes de dégâts matériels, 3.671 cases ont été inondées, sept autres ont subi des dommages et 15 ont été totalement détruites. Selon les prévisions météorologiques, les pluies continueront d’être particulièrement fortes sur le sud-est et le centre-ouest de Madagascar, avec des cumuls attendus entre 50 et 100 mm au cours des prochaines 24 heures.



Source : https://atlanticactu.com/madagascar-le-bilan-des-i...

