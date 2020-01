Madagascar: un lourd bilan après les fortes pluies dans le nord du pays

Riz, vêtements, médicaments, etc. « La collecte des dons a commencé », fait savoir le Bureau de gestion des risques et des catastrophes. Des dons qui affluent notamment après la déclaration de « sinistre national » vendredi soir par le gouvernement. Les autorités ont lancé un appel « à tous les acteurs nationaux et partenaires internationaux à venir en aide au peuple malgache. » Mais l’acheminement de cette aide vers les sinistrés s’avère compliqué.



En cause: plusieurs routes coupées, notamment la RN4 et le RN44, laissant certains villages totalement isolés. D’autres routes secondaires sont impraticables du fait des crues des rivières.

RFI