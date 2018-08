Madagascar vs Sénégal: Aliou Cissé publie une liste de 23 joueurs

Le sélectionneur national du Sénégal a publié ce vendredi, en conférence de presse, une liste de 23 joueurs pour faire face à Madagascar à Antananarivo le 09 septembre prochain. C’est la deuxième journée comptant des éliminatoires de la coupe d’Afrique des Nations 2019 au Cameroun.



Ainsi, dans cette liste post coupe du monde, un grand ménage du coach Cissé est noté avec l’absence des joueurs comme Diafra Sakho, Kara Mbodji, Khadim Ndiaye, Mame Biram Diouf, Pape Alioune Ndiaye et Moussa Wagué.



On note l’arrivée des nouveaux joueurs comme le Gardien de Reims Edouard Mendy, du défenseur de l’Olympiacos Pape Abou Cissé, du milieu de Getafe Amath Ndiaye Diedhiou, du milieu de Châteauroux Sidy Sarr et de l’attaquant de Kasimpasa Mbaye Diagne, et les retours de Opa Nguette et Ibrahima Mbaye.



La liste des 23 Lions



Gardiens : Abdoulaye Diallo, Alfred Gomis, Edouard Mendy



Défenseurs : Ibrahima Mbaye, Pape Abdou Cissé, Lamine Gassama, Adama Mbengue, Kalidou Koulibaly, Salif Sané, Youssouf Sabaly



Milieux : Cheikhou Kouyaté, Sidy Sarr, Idrissa Gana Guèye, Cheikh Ndoye, Alfred Ndiaye



Attaquants : Mbaye Niang , Ismaïla Sarr, Diao Baldé Keïta, Moussa Konaté, Mbaye Diagne, Sadio Mané, Opa Nguette, Amath Ndiaye Diédhiou.



Thierno Malick Ndiaye

