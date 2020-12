Made in Africa: Cheikh "Dalla", l'homme qui fabrique des chaussures avec n'importe quel tissu Rédigé par leral.net le Samedi 26 Décembre 2020 à 19:49 | | 0 commentaire(s)|

Il dit pouvoir transformer tout tissu qui lui tombe sous la main en chaussures.



Cheikh Mbacke Thiam surnommé Cheikh "Dall" qui veut dire chaussures en langue wolof, a commencé à apprendre le métier de soudeur métallique très jeune.



Puis, il est initié par son grand frère à la fabrication de chaussures.



Cheikh a commencé par fabriquer des chaussures pour bébé et enfants, et petit à petit, il est tombé amoureux de ce métier qu'il n'aimait pas trop au départ.





Source : Par: bbc.com - BBC-AfriquSource : https://www.jotaay.net/Made-in-Africa-Cheikh-Dall-...

