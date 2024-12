Madiambal Diagne à la police ce lundi

Le patron du groupe Avenir Communication n’a pas encore fini ses auditions à la police. Madiambal Diagne retourne aujourd’hui à la Sûreté urbaine de Dakar pour un interrogatoire pour diffamation. Deux plaintes l’attendent à la police en plus de celle d’Ousmane Sonko.



Aujourd’hui, M. Diagne sera entendu sur la plainte de l’homme d’affaires Abdoulaye Sylla et Diop Taif. Le patron du groupe Avenir Communication était auditionné vendredi sur la plainte du Premier ministre déposée pendant la campagne électorale. Madiambal Diagne va-t-il échapper à la prison au terme de ces auditions ? On sera édifié ce lundi, rapporte L'As.