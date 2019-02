Madické Niang: « Mes amis de l’opposition ont plagié mon programme »

Rédigé par leral.net le Samedi 9 Février 2019 à 15:44 | | 0 commentaire(s)|

Après un passage tumultueux à Médina Gounass, Madické Niang s’est rendu à Vélingara puis à Kolda où il a tenu un meeting. Dans son discours, repris par Vox « Populi », le candidat de la coalition «Madiké2019 » s’est vanté d’avoir été copié par ses «amis de l’opposition ».



« Je ne tiraille pas avec mes amis de l’opposition. Tout ce que j’ai dit dans mon programme, ils le reprennent, cela me fait savoir que je fais partie du camp du changement. Je ne fustigerai pas mes amis de l’opposition, même si je vois qu’ils ont plagié mon programme », a-t-il déclaré, faisait allusion au slogan «Une commune, un milliard », repris par Idrissa Seck.



« Je suis le premier à proposer ce programme. J’ai aussi dit que je supprimerai le Haut Conseil des collectivités territoriales, la Commission nationale du dialogue du territoire. Car, avant que les territoires ne dialoguent, ils doivent d’abord manger », a-t-il ajouté.



S’adressant à Macky Sall, Me Madické Niang affirme que ce dernier n’a rien fait pour la région. Dans le cadre de l’éducation, « la région de Kolda a encore plus d’abris provisoires, c’est une honte pour le Président Macky Sall qui disait zéro abri provisoire... », dit-il.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos