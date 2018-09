Madické Niang à Doha, c'était de l'intox, plus de contact avec Wade depuis l'échange épistolaire

Rédigé par leral.net le Lundi 17 Septembre 2018 à 07:37 | | 0 commentaire(s)|

Les Échos qualifie d'intox l'information selon laquelle Me Madické Niang devait se rendre à Doha sur invitation de Wade.



Le journal assure que le président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie est bien à Dakar et qu'aucune rencontre n'est prévue entre lui et l'ancien chef de l'État. La même source souligne qu'il n'y a aucun contact entre Wade et Madické Niang depuis leurs échanges de correspondances.



Seneweb



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook