Madické Niang à Mbacké : "J’arrête la campagne, j’ai déjà battu Macky Sall"

Le candidat de la coalition « Madické Président » a ouvert sa campagne à Mbacké par meeting qui a drainé du monde. En voyant la foule acquis à sa cause, rapporte L’As, Madické Niang a déclaré qu’il n’a plus besoin d’aller battre campagne ailleurs. Car, il a déjà gagné la présidentielle du 24 février 2019.



« J’arrête la campagne aujourd’hui, je ne vais plus continuer, s’enflamme-t-il devant des milliers de ses partisans. « J’ai trouvé le Président Macky Sall à Touba et Mbacké et je l’ai battu ».



Il a promis aux populations de Touba et Mbacké de leur rendre cette marque de considération, s’il est élu président de la République du Sénégal. Passant en revue son programme de campagne, le responsable dissident du Pds, a promis de supprimer le Conseil économique, social et environnemental ( Cese, le Haut Conseil des collectivités territoriales et le retrait en tant que chef de l’exécutif du Conseil supérieur de la magistrature. Avant le meeting, Madické Niang a été reçu par le Khalife général des mourides qui lui a formulé des prières pour la réalisation de ses vœux.

