Madiop Diop, YAW Grand Yoff: "Les moyens ont été réduits et les problèmes ont augmenté dans la commune" Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Janvier 2022 à 08:31 | | 0 commentaire(s)| Madiop Diop, candidat de Yewwi Askan Wi à la mairie de Grand Yoff est revenu, dans un grand entretien avec Leral. A l'en croire, les moyens ont été réduits et les problèmes ont augmenté au sein de la commune. Il liste les mots qui gangrènent la santé entre autres sujets comme l'éducation, la culture, le sport et les voiries.



