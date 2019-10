Magal 2019 : Plus de 12 tonnes de produits impropres à la consommation retirés du marché Dans un entretien accordé à igfm, le chef de service économique de Diourbel, Amadou Touba Niane a affirmé que plus de 12 tonnes de produits alimentaires impropres à la consommation ont été retirés du marché grâce au dispositif mis en place pour le Magal. Il a aussi fait le point la situation de l’approvisionnement du marché de Touba en denrées de première nécessité pour la période du Magal.

