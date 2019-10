Magal 2019: le khalife des mourides invite les jeunes à la responsabilité Le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, par la voix de son porte parole, Serigne Bassirou Abdou Khadre, a demandé aux jeunes d’avoir un comportement plus responsable et de cesser les nombreuses dérives.

Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Octobre 2019 à 15:58

«On constate beaucoup de dérives chez les jeunes. Cela est dû à l’absence d’une éducation religieuse. Je demande à la jeunesse de retourner à la base afin d’avoir un comportement responsable», a-t-il dit lors de la cérémonie officielle du Magal 2019, ce vendredi.

