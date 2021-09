Magal 2021: 2570 policiers déployés à Touba, 596 individus déjà arrêtés Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Septembre 2021 à 21:07 | | 0 commentaire(s)|

A 48h du grand Magal de Touba, la police police a fait le point sur le dispositif qu’elle a mise en place en vue de veiller à la sécurité des personnes et des biens. Dans le cadre des opérations pré et post-magal, la police a informé sur le dispositif mis en place pour Cette année, 2570 éléments sont déployés dans la ville sainte de Touba et à Mbacké, en vue de lutter contre la délinquance et le grand banditisme. C’est ce qu’a fait savoir vendredi le Directeur de la sécurité publique, le commissaire divisionnaire Ibrahima Diop, face à la presse. Ainsi, le commissaire spécial de Touba, le commissaire de Mbacké et d’autres unités du GMI ont déjà interpellé 596 individus pour diverses infractions. Le Dsp rassure les populations sur le dispositif technique mis en place pour assurer la sécurité des pèlerins et fidèles talibés mourides.



