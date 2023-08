Magal 2023: Plus de 90% des préparatifs déjà achevés Rédigé par leral.net le Mercredi 30 Août 2023 à 21:28 | | 0 commentaire(s)| Selon le président de la commission communication et culture de l'événement religieux, plus de 90% des préparatifs en vue d'un Magal 2023 ont déjà été achevés. Pape Sène rassure également les pèlerins présents sur le lieu saint, qui s'inquiètent par rapport aux conditions de la tenue du Magal, même s’il y a, en raison des inondations, des difficultés d'accéder à certains routes et quartiers.



