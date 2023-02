Magal Kazou Rajab : Touba dans ses habits de dévotion Rédigé par leral.net le Samedi 18 Février 2023 à 11:37 | | 0 commentaire(s)|

Avant la cérémonie officielle prévue aujourd’hui, le Magal de Kazou rajab a donné à voir, hier, l’ardeur dévote des fidèles. L’atmosphère y est fervente et la communion intense. TOUBA – L’édition 2023 du Magal de Kazou Rajab a été un grand moment de ferveur. La cérémonie officielle, marquant la fin de cet événement religieux, est […] Avant la cérémonie officielle prévue aujourd’hui, le Magal de Kazou rajab a donné à voir, hier, l’ardeur dévote des fidèles. L’atmosphère y est fervente et la communion intense. TOUBA – L’édition 2023 du Magal de Kazou Rajab a été un grand moment de ferveur. La cérémonie officielle, marquant la fin de cet événement religieux, est prévue, ce samedi, en présence de Serigne Abo Baraka Mbacké Fallilou, le Khalife de Serigne Fallou, et d’une délégation gouvernementale. En attendant, l’ambiance était des plus dévotes.

L’atmosphère des grands jours d’actions de grâces à Touba est souvent interrompue par la sirène de l’ambulance en intervention. Les embouteillages, les longues files de fidèles devant les mausolées à l’intérieur de la grande mosquée ou devant la résidence de Serigne Fallou, deuxième Khalife général de la communauté mouride, renseignent sur la dimension de cet instant de communion. Au pavillon où est prévue la cérémonie officielle, la sonorisation diffuse des « khassaides » (panégyriques) en attendant la soirée religieuse. Daouda Ndiaye, bien habillé dans son Baye Lahad et heureux de vivre ces moments, semble très pris par son travail : « je suis de la Dahira fathoul Khafar chargée de l’organisation à la grande mosquée. L’affluence connait depuis hier un point culminant. Dès la fin de la prière de l’aube, les fidèles ont pris d’assaut les lieux habituels de convergence. Nous sommes là pour assurer l’ordre et veiller à la sécurité des disciples ». La chaleur n’atténue point l’ardeur des fidèles. Ismaïla Dieng dit Baye Gallas est venu de Kaolack avec sa famille. Il tient à ce que son fils accomplisse cet acte de foi auprès de son homonyme, Serigne Fallou Mbacké. L’accablant soleil est loin d’être, pour lui, un obstacle. Au contraire, ça le « motive ». Nguissaly Wade, venue de Louga, en est également ravie. Toute souriante, elle vient de quitter le mausolée de Serigne Fallou : « c’est sur invitation de ma copine que je suis venue me recueillir. J’ai foi en Serigne Fallou, même si je suis un talibé de Serigne Mansour Sy. Je veux avoir un bon époux, c’est ma fervente prière ». Dans la grande nuit du Kazou Rajab, des tentes dressées un peu partout ont accueilli les chefs religieux pour permettre aux fidèles de faire leur « ziarra ». Devant sa grande concession située à l’entrée du quartier de Ndindy, plusieurs tentes sont installées. A l’intérieur, Serigne Abdou Karim Mbacké, fils de Serigne Fallou, reçoit ses talibés. Des Baye Fall avec leurs dreadlocks habituelles, en tenue bleue, veillent sur la sécurité et organisent le protocole des ziarras. Les dahiras défilent avec des dons pour renouveler leur allégeance et participer à la réussite du Magal. Le responsable moral de la dahira « Makarimal Akhla » (les caractères nobles), accueille les groupes de talibés. Chez Serigne Abdou Fattah Mbacké, le porte-parole de la famille, Serigne Bassirou Mbacké Fallilou, et Serigne Atekh Mbacké Fallilou, le décor est similaire. Les disciples se retirent, laissant la place à d’autres après avoir recueilli les bénédictions et prières de leurs guides respectifs. La nuit a été rythmée par les chants religieux. Auparavant, des prières ont été formulées pour Serigne Mouhammadou Lamine Bara Fallilou Mbacké. Toute la journée du 16 février, des prières ont été dites pour commémorer la disparition du sixième Khalife général des Mourides. Et dans la soirée, une cérémonie officielle s’est tenue à Touba Alieu pour revisiter son œuvre magnifiée par la postérité. Mamadou DIEYE (Correspondant)



Source : Source : https://lesoleil.sn/magal-kazou-rajab-touba-dans-s...

Accueil Envoyer à un ami Partager