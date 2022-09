Magal Touba: 14 morts dénombrés dont 12 sur les routes

À quelues heures de la célébration du Magal de Touba, les accidents de la circulation sont nombreux. Pour le moment, les sapeurs-pompiers ont effectué 156 interventions.



C’est ainsi que 431 victimes ont été dénombrées et parmi elles, 14 personnes sont décédées et les 12 sont liées aux accidents.



Le lieutenant-colonel Cheikh Tine, chargé de communication de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers de demander prudence sur les routes et respect des consignes du code de la route.