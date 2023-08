Magal Touba 2023 : Plus de 1500 demandes d'accréditation dont 500 livrées à la presse Rédigé par leral.net le Jeudi 31 Août 2023 à 19:32 | | 0 commentaire(s)| Pour les besoins de la couverture méditerranée du Grand Magal de Touba, plus de 1700 demandes d'accréditation ont été reçues par la comité d’organisation. Sur ce, 500 cartes seulement ont été livrées à la presse, cette année. La presse en ligne occupe une place importante sur la liste et obtient 900 badges délivrés. Voici les précisions de Moustapha Gaye, Président de la sous-commission accréditation et presse.



