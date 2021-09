Magal Touba: Avec "Sama Réseau", l'ARTP plus près des populations Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Septembre 2021 à 06:07 | | 0 commentaire(s)| Arrivée au niveau de l’aire de repos de Bambey, l’équipe de l'ARTP a fait un point afin de vérifier l’évolution de la couverture en réseau par les opérateurs sur l’autoroute Ila Touba et voir si les exigences signées ont été respectées par les autorités compétentes.

A cet effet, le Directeur Général Abdoul Ly annonce la mise en place d’un numéro vert en plus de l’application ARTP "Sama réseau" pour mieux se renseigner des difficultés de la population par rapport aux différents réseaux.

L’ARTP à mis en place des dispositifs importants tant sur le plan logistique et humain pour un service de qualité avant, pendant et après le Magal de Touba.



Les téléphonies ne sont pas en reste avec des innovations. Déjà Orange a renforcé huit (8) nouveaux sites de 4+ dont cinq (5) permanents et trois (3) sites temporaires.



Pour Expresso, c'est 36 sites pour le 4G et une augmentation de dix (10) sites au niveau des périphéries les nouveaux quartiers avec un de 96% de couverture. la société a aussi mis des dispositifs de réclamation des sites sur place pour faciliter le déplacement des clients.



Accueil Envoyer à un ami Partager