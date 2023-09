Magal chez Abdou Karim Mbacké: Un miracle annuel de générosité et de bénédictions Rédigé par leral.net le Lundi 4 Septembre 2023 à 20:10 | | 0 commentaire(s)| Chaque année, Abdou Karim Mbacké, le khalife de la famille de Serigne Fallou Mbacké, célèbre le Grand Magal de Touba à Ndindy, offrant un spectacle de générosité sans précédent. L'édition 2023 ne fait pas exception, avec plus de 100 bœufs et chameaux sacrifiés pour nourrir les fidèles talibés venus de toutes les régions. Chaque jour, 10 bêtes sont abattues pour préparer des repas abondants, tandis que des centaines de fidèles attendent en file pour recevoir la bénédiction du vénéré Serigne.



