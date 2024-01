Magal de Porokhane: 8 morts et 14 blessés dans un terrible accident de la route Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Janvier 2024 à 12:30 | | 0 commentaire(s)|

Un accident d’une rare violence s’est produit, dans la nuit du mardi précisément vers 23h30 sur la route de Porokhane, à hauteur du village de Nébé, situé dans le département de Diourbel. Il s’git d’une collision entre un bus Tata et un véhicule de transport communément appelé Mbacké-Touba, faisant 8 morts sur le coup et plus […] Un accident d’une rare violence s’est produit, dans la nuit du mardi précisément vers 23h30 sur la route de Porokhane, à hauteur du village de Nébé, situé dans le département de Diourbel. Il s’git d’une collision entre un bus Tata et un véhicule de transport communément appelé Mbacké-Touba, faisant 8 morts sur le coup et plus de 10 blessés. Ces deerniers ont été évacués par les sapeurs-pompiers à l’hôpital régional de Diourbel Heinrich Lübke.



Source : https://lesoleil.sn/magal-de-porokhane-8-morts-et-...

