Magal de Touba: Les sapeurs-pompiers ont dénombré 17 décès dans des accidents Rédigé par leral.net le Mardi 6 Octobre 2020 à 20:11 | | 0 commentaire(s)|

A ce jour du grand Magal de Touba, 17 corps sans vie ont été dénombrés dans des accidents dont 16 sur les routes, selon l’Aps qui cite le commandant du détachement de la brigade nationale des sapeurs-pompiers déployé à Touba, le colonel Cheikh Tine. Il renseigne que 113 accidents de la circulation ont été enregistrés, occasionnant 459 victimes qui ont été assistées par ses éléments et 16 d’entre elles sont décédées. A cela, le colonel ajoute que ses hommes ont également recensé 5 accidents d’une autre nature, au cours desquels ils ont porté assistance à quatre personnes et constaté un décès. Cheikh Tine signale que du 3 au 6 octobre, les pompiers ont effectué 197 interventions, dans le cadre de la couverture de ce grand rendez-vous religieux annuel. Par ailleurs, il révèle que ses hommes ont effectué 60 sorties à Touba. Ce, pour procéder à des ravitaillements en eau potable. Ils ont également reçu l’alerte lors d’un incendie survenu dans une chambre et assisté 11 malades.



Source : Source : http://www.senemedia.com/annonce-31054-societe-mag...

Accueil Envoyer à un ami Partager