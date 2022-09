Magal de Touba : le dispositif de lutte contre l’abattage clandestin sera renforcé

Le dispositif de lutte contre l’abattage clandestin d’animaux domestiques sera renforcé lors du Grand Magal de Touba, prévu le 15 septembre prochain, a annoncé, lundi la cheffe du service régional de l’Élevage et des productions animales de Diourbel, Mame Diarra Ndiaye. «Pour ce qui est du personnel, on aura un renfort de 26 agents en provenance des régions de Fatick, Louga et Kaolack. Ces agents viendront s’ajouter à l’effectif sur place d’une vingtaine d’agents du service régional d’élevage de Diourbel», a-t-elle indiqué lors d’un entretien accordé à l’APS. Mme Ndiaye a aussi assuré qu’il y aura l’appui d’une douzaine d’étudiants de l’école inter-états des sciences et médecine vétérinaires de Dakar qui viendront renforcer le dispositif de contrôle.



Elle a indiqué que tout ce personnel sera déployé trois jours avant le Magal sur sept points de contrôle officiels. Ils seront également déployés dans les maisons, les abattoirs, ou encore les marchés pour lutter contre l’abattage clandestins d’animaux domestiques, a-t-elle ajouté. La cheffe du service régional de l’élevage et des productions animales de Diourbel a également indiqué que des véhicules et des motos allaient être mis à la disposition des équipes mobilisées sur le terrain avant, pendant et deux jours après le Magal. Elle a souligné que des actions de sensibilisation et de prévention contre les maladies zoonotiques seront menées sur les lieux d’affluence de la ville de Touba.