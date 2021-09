Mahmoud Bah, DG MCC : « C’est le succès du premier compact qui nous a amené vers à un second compact Mca Sénégal » Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Septembre 2021 à 00:37 | | 0 commentaire(s)|

C’est le Directeur général du Millenium challenge corporation (Mcc) qui l’a dit, aujourd’hui, au cours de la cérémonie officielle d’entrée en vigueur du second compact Mca Sénégal (Sénégal Power Compact).



Selon Mahmoud Bah, le premier compact a réellement stimulé une croissance économique inclusive dans la vallée du fleuve Sénégal et en Casamance.



Il a ainsi rappelé que le projet est constitué d’une subvention du gouvernement des États-Unis d’Amérique de 550 millions de dollars américains. À cela s’ajoute une contrepartie du gouvernement du Sénégal de 50 millions de dollars Usd, soit un total de 600 millions de dollars américains.

C'est le succès du premier compact qui a amené à un second compact, celui communément appelé « Sénégal Power Compact », qui a été signé en décembre 2018.

