Maillage du territoire nationale : Désormais Kaolack jouit aussi des privilèges de la plateforme Kpay Rédigé par leral.net le Dimanche 30 Octobre 2022 à 17:00 commentaire(s)| Lancée en début mars 2022, plateforme Kpay continue son maillage du territoire national du Sénégal, soulageant les ménages et services. Samedi, c’est Kaolack, un des poumons économiques du Sénégal qui affiche son sourire.

Mise en service par Demba Kâ, le patron de EDK Oil, un nouvel opérateur de transfert d’argent 100% sénégalais, KPay élargit sa solution de paiement et de transfert d’argent et se déploie depuis à travers le Sénégal, surtout dans les zones reculées.



Largement bien accueilli par les populations sénégalaises, ce système de transfert avec son taux de zéro frais de dépôt, zéro de retrait et de transfert, soulage plus d’un…Voici les images de son déploiement à Kaolack





















Accueil Envoyer à un ami Partager