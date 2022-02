Maillots des Lions : La CAN fait exploser les ventes, la pénurie de flocage persiste à l’approche de la finale. Rédigé par leral.net le Dimanche 6 Février 2022 à 01:48 | | 0 commentaire(s)|



www.dakaractu.com



Source : Pour la troisième fois de son histoire, l'équipe nationale du Sénégal joue la coupe d'Afrique des nations. Un affrontement qui pour cette fois-ci, les opposera aux pharaons de l'Égypte. À Dakar, la course aux maillots et autres apparats pour la Finale est lancée. Et un tour dans les ateliers de flocage nous montre toute l'effervescence qui règne chez les sérigraphes décidés à satisfaire leurs clients...Source : https://www.dakaractu.com/Maillots-des-Lions-La-CA...

