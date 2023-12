Maimouna Bousso: «De grâce, laissez nous organiser notre investiture dans la paix...»

Longtemps annoncée dans les réseaux sociaux, le mystère sur la date du 30 décembre prochain a été enfin annoncé. C’est El Malick Ndiaye, membre et cadre du Pastef qui a donné l’information au cours du point de presse organisé hier par la coalition «Sonko Président 2024».



Après s’être exprimé sur la candidature de Ousmane Sonko qui ne souffre d’aucune ambiguïté, il a fait savoir que la date du 30 décembre 2024 a été retenue à 15h au terrain de l’ACAPES des Parcelles Assainies pour l’investiture de leur candidat Ousmane Sonko.



Ce grand rendez-vous d’après lui est l’occasion pour tous les militants et sympathisants de marquer le point de départ en vue de la victoire finale après tant d’années de lutte. Après lui, Mme Maimouna Bousso a clôturé la rencontre pour inviter tout le monde à cet événement.



D’autre part elle n’a pas manqué de lancer un appel aux autorités. «J’en appelle aux autorités pour leur dire de grâce laissez nous organiser notre investiture dans la paix et la quiétude. Ne venez pas nous opposer des prétextes pour un renvoi sa que rien ne peut justifier. Tous les autres ont organisé leurs investitures là où ils ont choisi, c’est à notre tour de le faire. Le 30 décembre est une fête pour nos militants, sympathisants et tous les sénégalais épris de justice et de démocratie. Nous voulons la paix et rien que la paix» a-t-elle fait savoir, rapporte LeTémoin.