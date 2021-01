Maïmouna Bousso: "Le couvre-feu n'est pas une solution, les cas et les morts ont augmenté..." Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Janvier 2021 à 05:19 | | 0 commentaire(s)| Maïmouna Bousso ne s'attendait à rien d'autre que la prorogation du couvre-feu entre Dakar et Thiès, décision tombée ce mardi 26 janvier 2020. "Cela ne va rien changer, car ce couvre-feu n'a pas de pertinence, d'autant que les cas n'ont pas baissé. C'est devenu pire. On a toujours accepté les décisions de l'Etat, mais celle-ci n'est pas pertinente. Il faut responsabiliser les populations davantage que de sévir. Il ne peut être une solution du moment que le nombre de cas et de morts a augmenté", a-t-elle conclu.



Accueil Envoyer à un ami Partager